Video ⟩ Diskusija: Kā e-cigarešu aromātu aizliegums ietekmētu melno tirgu?

Uz jautājumu par motivāciju izveidot “Manabalss.lv” iniciatīvu Toms Lūsis atbild šādi: “Būtībā doma bija pievērst sabiedrības uzmanību tam, ka Saeima kārtējo reizi cenšas stumt uz priekšu kaut kādus likumprojektus, nemaz neiedziļinoties to būtībā. Viņu ideja ir it kā ar tādu karogu, ka vajag paglābt bērnus un nepilngadīgos no šīs “sērgas”, bet būtībā tie produkti jau šobrīd nepilngadīgajiem nav pieejami likumīgi. Kas nozīmē, ka šis aizliegums principā tā pa īstam ietekmētu tikai pilngadīgos šo produktu lietotājus. Tā ir tāda sava veida darba imitācija – ja mēs nespējam tikt ar šo problēmu galā ar kaut kādiem reāliem veidiem, kas to risinātu, tad mēs vienkārši izliekamies, ka kaut kas tiek darīts.”