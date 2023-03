VIDEO ⟩ Kā pasargāt savu auto no zagļiem?

Ļoti svarīga lieta ir auto diski. Piemēram, lietie diski maksā no dažiem desmitiem līdz pat simtiem eiro, tos var iekārot arī krāsainā metāla zagļi. Diskiem parasti ir četras vai piecas skrūves, un, lai sarežģītu dzīvi garnadžiem, risinājums būtu – vienu no skrūvēm ielikt citādāku. Tā, lai tās nav atskrūvējamas ar vienu atslēgu. Ja nav slinkums, tad katram no četriem auto riteņiem var uzlikt citādāku skrūvi. Jaunākajiem un smalkākajiem auto citādāka skrūve tiek uzlikta jau rūpnīcā, un arī zagļi to, visticamāk, jau zina, tāpēc šai lietai jāpieiet radoši.