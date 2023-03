Augšdaugavas novadā ūdens līmenis tuvākajās dienās turpinās kāpt

Novadā aptuveni desmit mājas ir nošķirtas no ārpasaules. Tās ir mājas, kas atrodas palieņu zemākajās vietās, iedzīvotājiem ir piešķirtas laivas, lai tie varētu tikt uz veikalu un atpakaļ, taču neesot apdraudējuma cilvēku dzīvībai.

Glābēji pieslēgs satelīta monitorēšanas sistēmu, lai varētu skatīties, kur kāds ceļš kurā brīdī sāk applūst, un informēt par to iedzīvotājus. Piemēram, no rīta viņi varēja aizbraukt uz darbu pa vienu ceļu, bet atpakaļ pa to braukt vairs nevarēja.