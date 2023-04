Gada cilvēks medicīnā - frontē Ukrainā strādājošā māsa Sarmīte Cīrule

Par "Gada ģimenes ārstu 2022" sabiedrības balsojumā kļuvusi Dace Roska no Ogres, kura profesijai un pacientiem veltījusi vairākas desmitgades. Savukārt balvu "Gada ārsts - speciālists 2022" saņēma Cēsu klīnikas otolaringologs Dins Sumerags, kura ceļš uz ārsta profesiju sācies caur mūziku, jo savulaik viņš absolvējis Latvijas Mūzikas akadēmiju operdziedātāja specialitātē.

D.H. Grindeļa balvu no AS "Grindeks" par izciliem sasniegumiem Latvijas medicīnā un ieguldījumu sabiedrības veselībā saņēma Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, kardiologs Oskars Kalējs. Savukārt AS "Olainfarm" speciālbalva piešķirt psihiatram Elmāram Tēraudam.