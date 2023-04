kuriem šonedēļ īpaši veiksies?

No enerģijas pārbagātības burtiski dzirksteļosi – visur pirmais, par visu viedoklis, visi darbi iet no rokas. Būsi noskaņots sabiedriskām un saviesīgām aktivitātēm. Labs laiks prezentācijām un arī dažādiem neformāliem pasākumiem. Šonedēļ var izveidoties kāda jauna pazīšanās vai draudzība. Lieldienu brīvdienās būsi pirmais kopā sanākšanas organizators: pasākumi ar radiem un draugiem, olu kaujas un jautrs pikniks. Taču domīgs noskaņojums sirdslietās. Neapspried privāto dzīvi ar citiem un neprasi padomus, jo neviens jau nevar būt tavā vietā un sajust to pašu, ko tu.