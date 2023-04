36. Rīgas modes nedēļas programma

Uz galvaspilsētas galvenā podija aktuālās tendences demonstrēs zīmoli, kas jau ir iekarojuši stabilas pozīcijas Baltijas valstīs: „Ivo Nikkolo” un „Diana Arno” no Igaunijas, kā arī „Natalija Jansone”, „Iveta Vecmane” un „Volga Vintage” (visi no Latvijas). Līdztekus minētajiem Baltijas modes māksliniekiem šosezon ārzemju modi pārstāv arī zīmoli „Szczygiel-” no Polijas un „Moel Bosh” no Uzbekistānas. Vietējā sezonas debitante ir tāda paša nosaukuma zīmola modes māksliniece Guna Nebare. Ar bērnu modes tendencēm iepazīstinās zīmoli „Paade Mode” un „Rock and Mouse”. Iedvesmojusies no ekograndža un 90. gadu estētikas, zīmola „Anna Led” modes māksliniece ir sagatavojusi prezentāciju savā studijā.