TOP 7 kļūdas, veidojot dzīvžogu: kādus augus izvēlēties un kā tos kopt

Savukārt latviešu dārziem, it īpaši pilsētās, ir raksturīga norobežošanās no ielas un garāmgājējiem vai nu ar augstu sētu, vai blīvu dzīvžogu – laikam jau viensētnieka gēns mūsos rada nepārvaramu vēlmi dārzā paslēpties no svešām acīm.”