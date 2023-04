Skūšanās, vaksācija vai fotoepilācija: kā kopt ādu pēc apmatojuma noņemšanas

Kā pareizi kopt ādu pēc atbrīvošanās no liekajiem matiņiem, stāsta "Apotheka Beauty" kosmētiķe Katrīna Blumberga.

“Lai āda būtu veselīga un starojoša, tai nepieciešama vitamīnu un minerālvielu klātbūtne. Vissvarīgākie ādai ir A, C, D, E vitamīni un selēns – tie darbojas kā antioksidanti, pasargājot ādas šūnas no priekšlaicīgas sabrukšanas. Savukārt B grupas vitamīni un cinks nodrošina pilnvērtīgu ādas šūnu attīstību, kā arī regulē ādas taukainību, samazinot pūtīšu rašanos. Tāpat ādai nepieciešama rūpīga un regulāra attīrīšana un mitrināšana, kas stiprina aizsargbarjeru pret ārējās vides faktoriem. Āda vairāk vai mazāk tiks traumēta neatkarīgi no izvēlētās metodes liekā apmatojuma noņemšanai, bet ir neskaitāmi soļi, kā rīkoties, lai mazinātu kairinājumu un palīdzētu ādai ātrāk atjaunoties,” stāsta kosmētiķe.