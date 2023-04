Aicina sievietes pieteikties vizītei Eiropas Kodolpētniecības centrā Šveicē

Eiropas Komisijas dati rāda, ka sākumskolas vecuma meitenes un zēni izrāda interesi par zinātni vienlīdzīgi, taču pamatskolas pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ meitenes sāk izvairīties no zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas, matemātikas (STEM) un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) priekšmetiem. Pieejamie dati liecina, ka tikai viena no trim STEM absolventiem ir sieviete. "Girls go CERN" projekta mērķis ir iedvesmot un mudināt meitenes un jaunas sievietes izvēlēties zinātni kā savu nākotnes profesiju, kā arī popularizēt CERN Latvijā.