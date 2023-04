Vācijas lietoto auto tirgus paradokss: daudzas mašīnas importē, lai pārdotu

"4,3 % Vācijas mašīnu ir reģistrēti dati arī no citām valstīm. Esam pamanījuši, ka cilvēki pārdod dārgus auto modeļus Vācijā, bet, balstoties uz mūsu datiem, novērojams, ka daļa no tiem nekad nav pārvietojušies pa Vācijas autoceļiem. Šādi tiek izveidota ilūzija, ka pērkat labi koptu vācu auto, lai arī patiesībā tas ir ievests no Itālijas, Francijas vai Rumānijas," "carVertical" skaidro Mats Buzelis komunikācijas vadītājs un autobūves eksperts.