Saule spīd, bet spēka nav. Farmaceita padomi ziemas novārdzinātajiem

“Esam ievērojuši, ka līdz ar pavasara iestāšanos cilvēki aptiekā farmaceitam biežāk jautā – iesakiet kaut ko pret bezspēku, nogurumu, apātiju, miegainību – jūtos gluži kā izžmiegts citrons,” stāsta aptieku tīkla Apotheka farmaceite Laila Zālīte. Tā patiešām ir – tumšais laiks, ziemā pārslimotie vīrusi novārdzina organismu, iztukšo vitamīnu un minerālvielu rezerves. Ja pēc parastas saaukstēšanās var atgūties diezgan ātri, tad pēc gripas un citiem līdzīgiem vīrusiem atkopšanās ir laikietilpīgāka un progress lēnāks.

C vitamīns – vajadzīgs, bet ne vienīgais risinājums

Lai gan nav tādu atsevišķu vitamīnu, kas izolēti darbotos tikai un vienīgi par labu imūnajai sistēmai, zināms, ka C vitamīns stiprina gan imūno šūnu darbību, gan veicina brūču dzīšanas procesus un ir ļoti nepieciešams organismam. Visi bioķīmiskie procesi organismā ir kompleksi un saistīti, arī vitamīnu vielmaiņa ir smalks, sarežģīts mehānisms, bet, ja ir jānosauc, kuri vitamīni imūnās sistēmas darbībai ir svarīgākie, tie ir A, C un E vitamīns, kā arī cinks. “C vitamīnu aptiekā var iegādāties visdažādākajās formās – pieejams gan putojošais jeb ūdenī šķīdināmais, gan ilgstošas darbības, gan košļājamās tabletēs vai pastilās,” saka Apotheka farmaceite Laila Zālīte. Lai uzņemtu vitamīnus pavasarī uzturā ieteicams lietot arī dažādus zaļumus, kuros vitamīnu ir daudz vairāk nekā dažā labā citrusauglī. Piemēram, raspodiņu lapās C vitamīna ir pat tūkstoš reižu vairāk nekā citronā.

D vitamīns gan mazam, gan lielam

Jāteic, ka uzskats – ja bieži slimoju, tātad ir zema imunitāte un ir vajadzīga papildu C vitamīna deva – visbiežāk ir mīts. “Ar biežu slimošanu drīzāk būs saistīts D vitamīna deficīts. D vitamīns veicina normālu imūnsistēmas darbību. Tie, kuriem organismā ir pietiekams D vitamīna līmenis, slimos ne tikai retāk, bet saslimšana noritēs vieglāk un arī pēc slimošanas ātrāk izdosies atgūt spēkus,” piebilst Apotheka farmaceite Laila Zālīte. Tāpēc cilvēkam, kurš sūdzas par nogurumu un atzīst, ka jau labu laiku D vitamīnu nav lietojis, ieteicams būtu pārliecināties par D vitamīna daudzumu organismā, veicot analīzes, un nepieciešamības gadījumā to uzņemt ar uztura bagātinātājiem.

Dārzeņi, zaļumi un augļi – papildu enerģijas avots

Ziemas nogurdinātajiem noteikti tiks vaicāts, kādu uzturu ikdienā patērējat? Kāda ir jūsu ēdienkarte? Vai šis uzturs ir pilnvērtīgs? Vai uzņemat pietiekami daudz dārzeņu, zaļumu un augļu? “Saldumi, trekni un taukaini ēdieni traucē imūnās sistēmas pilnvērtīgai darbībai un ātrākam atjaunošanās procesam. Tāpēc paviršs uzturs arī var būt pie vainas enerģijas trūkumam,” saka Apotheka farmaceite Laila Zālīte. “Ja apetīte pēc ziemas perioda vēl nav līdz galam atgriezusies un enerģija patiešām ir zemā līmenī, var lietot kādu preparātu, kura sastāvā ir gan multivitamīni, minerālvielas, gan aminoskābes, kam ir imunitāti spēcinoša iedarbība. Reizēm iesakām izvēlēties multivitamīnus, kas paredzēti atbilstošajam vecumam vai dzimumam – ir pieejami multivitamīni bērniem, pusaudžiem, sievietēm, vīriešiem, cilvēkiem vecākiem par 50 gadiem.”

Vai esi draugos ar mikroelementiem?

Cinks arī tiek dēvēts par imūnsistēmas stiprinātāju, lai organisms var cīnīties ar vīrusiem un baktērijām. Cinks sastopams sarkanajā gaļā, austerēs, zivīs, garnelēs, olu dzeltenumos – produktos, kurus pat pieauguši cilvēki ēd ne sevišķi regulāri, tāpēc nākas domāt, kā šo vielu uzņemt papildus. Cinks palīdz nodrošināt, lai šūnu vielmaiņas process noritētu nepārtraukti, lai šūnām pietiktu barības vielu. Tomēr viens pats cinks arī nav spēlētājs. Arī selēnam ir liela nozīme imunitātes stiprināšanā – tas ir spēcīgs antioksidants, kas pasargā šūnas no brīvajiem radikāļiem, uzlabo aizsardzību pret audzējiem un vīrusiem, bet jāuzņem arī dzelzs. Nogurums var liecināt arī par dzelzs deficītu organismā. Imunitātei nepieciešams arī varš – ja tā pietrūkst, sākas izmaiņas leikocitārajā formulā, rodas nosliece biežāk slimot ar infekciju izraisītām slimībām.

Ja šoziem lietotas antibiotikas

Antibiotiku kurss vienmēr nozīmē, ka ar šiem medikamentiem organismā tika iznīcinātas ne tikai sliktās, bet arī labās baktērijas, tātad izjaukts arī mikrobioma balanss kopumā, kas piedalās daudzos procesos, tajā skaitā imūnās sistēmas atbildes reakcijās. Ja būs nodrošināts veselīgo baktēriju sastāvs, tad arī caur zarnu gļotādu visas organismam nepieciešamās vielas uzsūksies pilnvērtīgāk un organisms atjaunosies ātrāk. Tādēļ reizēm mikrobioma līdzsvara atjaunošanai farmaceits var ieteikt lietot probiotiķus.

Veselīgu dzērienu receptes mundrumam

Kā ikdienā, tā slimošanas laikā un īpaši pēc slimošanas, jāatceras par pastiprinātu šķidruma uzņemšanu, jo ūdens palīdz atjaunoties novārdzinātajam organismam. Lai stiprinātu imunitāti, var pagatavot kādu no šiem veselīgajiem dzērieniem:

Smiltsērkšķi + kanēļa standziņas + medus

Smiltsērkšķu ogas sasmalcina, pievieno kanēļa standziņas, visu aplej ar vārošu ūdeni, ļauj ievilkties 5 minūtes, nedaudz atdzesē, pievieno medu. Šo dzērienu dzer dienas laikā.

150 ml mandeļu piena + 100ml kefīra + 170ml apelsīnu sulas + 100ml burkānu sulas

Tā kā aizvien pārliecinošāk tiek pierādīts, ka gremošanas trakts ir tieši saistīts ar imunitāti, tad pēc slimošanas var lietot uzturā dzērienu ar probiotiķiem. Šī būs piemērota recepte!

Citronūdens + ingvers + medus

Klasiskais citronūdens ar ingveru un mazliet medus patīkamākai garšai ir vērtīga recepte imunitātes spēcināšanai. Šis dzēriens ne tikai ļaus uzņemt C vitamīna devu. Ingvers pēcslimošanas periodā arī papildus palīdzēs izvadīt toksīnus no organisma.

Par Apotheka

Apotheka ir viens no Latvijā vadošajiem un visstraujāk augošajiem aptieku tīkliem, kurā strādā vairāk nekā 500 darbinieki. Ar Apotheka zīmolu šobrīd darbojas vairāk nekā 120 aptiekas visā Latvijā, tostarp diennakts aptieka Rīgā, Brīvības gatvē 230, aptieka internetā www.apotheka.lv un skaistumkopšanas produktu veikals Apotheka Beauty. Apotheka ir atzinīgi novērtēts darba devējs, kas divus gadus pēc kārtas (2020. un 2021. gadā) CV-Online pētījumā ierindots Latvijas labāko darba devēju TOP 50.