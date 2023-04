Foto ⟩ Par vairākām vandalisma epizodēm Daugavpilī aizturēts vīrietis

Piektdienas, 7.aprīļa, naktī Daugavpils pilsētas pašvaldības policija saņēma informāciju no Valsts policijas kolēģiem par to, ka ir pastrādāts vandalisms pilsētas sinagogā - izdauzīts logs. Tika izpētīti pilsētas videonovērošanas kameru ieraksti un atrasta iespējamā vainīgā persona. Visa informācija tika arī nodota Valsts policijai. Pēc pāris stundām šī persona atkārtoti nonāca videonovērošanas kameru redzeslokā un Pašvaldības policijas darbinieki aizturēja šo personu - kādu 1975.gadā dzimušu vīrieti, un nodeva to Valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību īstenošanai.