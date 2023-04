Rīgā darbību uzsāk pirmie 12 "Bolt" skrejriteņu uzlādes punkti

"Arī Valsts policija ir novērojusi, ka atsevišķiem satiksmes dalībniekiem – elektroskrejriteņu lietotājiem – ir jāpiestrādā gan pie braukšanas prasmēm, gan transportlīdzekļa novietošanas stāvēšanai kultūras. Neapdomīgi vai apzināti atstāts skrejritenis vietā, kur tas traucē citus satiksmes dalībniekus, parāda katra indivīda attieksmi un cieņu pret apkārtējiem satiksmes dalībniekiem un satiksmes drošību kopumā. Mūsuprāt, šādu punktu ieviešana pilsētas ielās ir viens no veidiem, kā uzlabot situāciju ar elektroskrejriteņu novietošanu pilsētā," uzsver Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Arturs Smilga.

"Rīga ir viena no tām pilsētām, kurā arvien tiek īstenoti dažādi ilgtspējīgi, skrejriteņu lietotājiem ērti un moderni risinājumi. "Bolt" ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kā virzīties pretim sakārtotākai skrejriteņu lietošanas kultūrai un veicināt arī arvien labāku infrastruktūru pašā pilsētā. Ticu, ka no šodienas Rīgas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem šis risinājums kļūs par labu paradumu," saka Jānis Andiņš, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta galvenais projektu vadītājs transporta plānošanas jautājumos.