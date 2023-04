Ar panākumiem noslēdzies krūts rekonstrukcijas programmas pirmais gads

Pēc valsts budžeta 850 000 eiro apmērā piešķīruma 2022. gadā tika plānotas 317 operācijas, veiktas 318, no tām 44% ir vienetapa operācijas un 56% atliktās krūts rekonstrukcijas operācijas. 2023. gadā plānotas 359 operācijas, pēc divu mēnešu rezultātiem no plānotajām 60 operācijām veiktas 65 (108% izpilde). Gaidīšanas laiks, atkarībā no slimnīcas, no divām līdz astoņām nedēļām. Papildus no 1. aprīļa tiek finansēti pēcoperācijas speciālie krūšturi un vairāki operāciju materiāli, kas palīdz attīstīt pakalpojumu.