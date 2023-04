Bauskā 22. aprīlī notiks "Vimbu svētki"

Svētku laikā tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. No piektdienas, 21.aprīļa, plkst.9 līdz sestdienas, 22.aprīļa, plkst.19.30 transporta līdzekļu kustība nebūs iespējama Krasta ielas posmā gar Bauskas pilsētas stadionu. 22.aprīlī no plkst.5.30 līdz plkst.19.30 Krasta iela tiks slēgta posmā no Sporta līdz Skolas ielai.