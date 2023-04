Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ spīd veiksme?

Būsi uz visdarbīgākā viļņa: idejas, lietišķie kontakti, biznesa plāni un enerģija paveikt vairāk, nekā pats vari iedomāties. Izmanto šo nedēļu, lai uzsāktu to, ko sen esi vēlējies. Jāraugās gan arī uz ekonomisko izdevīgumu. Kopumā par ienākumiem nevarēsi sūdzēties, tomēr attiecībā uz jauniem projektiem vai sadarbību vajadzētu pievērst uzmanību juridiskajiem aspektiem. Kā vēsta sakāmvārds: „Solīts makā nekrīt...”. Noformējot visu līgumos, izvairīsies no netīkamiem pārsteigumiem. Nedēļas nogalē lielisks laiks piknikam vai nelielam ceļojumam – no tā daudz prieka un enerģijas.