Video ⟩ “Latvijas dzelzceļš” joprojām cieši atkarīgs no austrumu kravām

Lielākie ienākumi no sadarbības ar Krieviju un Kazahstānu

Arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā lauvas tiesa kravu apjoma nāk no austrumiem, īpaši Krievijas. Kā liecina neauditētais koncerna gada pārskats par 2022. gadu, 52% pārvadāto kravu bija no Krievijas, 23% no Kazahstānas un 9% no Baltkrievijas.