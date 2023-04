FOTO ⟩ Jauno modeļu Baltijas pirmizrādes izstādē "Auto 2023"

No Modenas uz Ķīpsalu

Patiesi ekskluzīva pirmizrāde izstādē būs jaunās paaudzes "Maserati GranTurismo" sportiskais modelis, kas vēl pavisam nesen piedzīvoja pasaules mēroga prezentāciju. Modenā tapusī tīrasiņu sportiskā kupeja ir četrvietīgs automobilis, kam zem motora pārsega atrodas V6 biturbo benzīna dzinējs, kas atkarībā no versijas attīsta līdz pat 550 zirgspēkiem.

Turklāt "GranTurismo" ir pieejama arī simtprocentīgi elektriskā versija, kas attīsta iespaidīgu 760 ZS jaudu. Ņemot vērā, ka arī "Maserati" ir apņēmies līdz 2030. gadam savā piedāvājumā pāriet uz elektrisko piedziņu, jaunais "GranTurismo" modelis ir viens no pēdējiem iekšdedzes mohikāņiem. Ķīpsalā būs apskatāms arī "Maserati" apvidnieks "Grecale", tostarp visjaudīgākajā versijā "Trofeo" ar 530 ZS.

Korejieši - vieni no līderiem elektromobilitātē

Dienvidkorejiešu "Kia" un "Hyundai" šobrīd ir vieni no tehnoloģiskajiem līderiem elektromobiļu jomā, jo spēj savos modeļos piedāvāt 800 voltu sistēmu, kāda citiem autoražotājiem ir pieejama tikai modeļos, kuru cena ir rakstāma ar sešiem cipariem.

"Auto 2023" pirmizrādi piedzīvos "Hyundai" jaunākais elektromobilis "Ioniq 6", kas atšķirībā no jau pazīstamā "Ioniq 5" ir ieturēts sportisku plūdlīniju automobiļa veidolā. Arī šim modelim ir 800 V arhitektūra, kas nodrošina īpaši ātru akumulatora uzlādi - no 10 līdz 80 procentiem to var uzlādēt tikai 18 minūtēs un nobraukt līdz pat 600 km.