Lēciens nākotnē un 60. gadu mode: no kosmosa līdz hipijiem

Modes pasaule uz straujajām izmaiņām, kas notika 60. gados, reaģēja dažādi – un to ietekmēja dažādi faktori. Viens no būtiskākajiem – strauja ekonomikas attīstība. Modes muzeja speciāliste Agrita Grīnvalde skaidro: “Pēckara dzimstības pieaugums, tā saucamais “baby boom”, veicināja to, ka 60. gados pasaulē bija ārkārtīgi daudz jaunu cilvēku. ASV vien laikā no 1946. līdz 1964. gadam piedzima 76 miljoni bērnu. Savukārt ekonomiskā augšupeja un atbrīvošanās no vecāku diktāta nozīmēja, ka pirmo reizi vēsturē šiem pusaudžiem un jauniešiem bija pašiem sava nauda, ko tērēt. Būtiska nozīme jauniešu kultūrā bija populārajai mūzikai, kino un modei.”