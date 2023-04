Pirmā palīdzība sadzīves traumu gadījumā

Lai sadzīves traumas gadījumā būtu iespējams nekavējoties nodrošināt pirmo palīdzību, ir svarīgi parūpēties, lai mājas aptieciņā ir atrodams viss nepieciešamais. Aptieciņas saturu tāpat vajadzētu regulāri pārskatīt, pārliecinoties, ka tajā atrodamajiem medikamentiem nav beidzies derīguma termiņš, un vajadzības gadījumā kādu preci aizstāt vai papildināt. Aptieciņā jābūt pārsienamajiem materiāliem – dažāda izmēra plāksteriem un marles saitēm, kas noderēs brūču pārsiešanai. Tāpat jānodrošina dezinficējošais šķīdums, ar ko brūci iztīrīt, piemēram, furagīns vai nātrija fizioloģiskais šķīdums, ūdeņraža pārskābe. Tie noderēs ne vien brūču tīrīšanai, bet arī pārsiešanas laikā – ja iepriekšējais pārsējs pielipis brūcei, to nevajadzētu plēst, bet samitrināt ar dezinficējošo šķīdumu un tad saudzīgi noņemt no brūces.

“Ūdeņraža pārskābi kā pirmo palīdzību var izmantot virspusēju, ne pārāk dziļu brūču, nobrāzumu, sīku iegriezumu vai skrāpējumu dezinficēšanai, lai brūci attīrītu no smiltīm, lapām, akmens gabaliņiem un citiem mehāniskiem netīrumiem. Ūdeņraža pārskābe noderēs arī tad, ja brūcei ir pielipuši apģērba gabali vai marle, lai vieglāk brūci no tiem atbrīvotu. Veidojot putu pūslīšus, ūdeņradis iztīra brūci fiziski, turklāt aktīvajam skābeklim, kas atbrīvojas ķīmiskās reakcijas rezultātā, piemīt arī pavisam neliela bakteriostatiska iedarbība. Ūdeņraža pārskābe nebūs piemērota dziļu, plašu brūču gadījumā. Ja brūce stipri asiņo, nepieciešams brūci pārsiet ar spiedošu pārsēju un nekavējoties meklēt ārsta palīdzību. Tāpat to nelieto pie apdegumiem, lai papildus nekairinātu bojātos audus. Apdegumu gadījumā jāliek sterils pārsējs un, ja nepieciešams, jādodas pie ārsta. Arī pie strutainām brūcēm ūdeņraža antibakteriālā darbība būs par vāju, jāizmanto furagīns vai cits antibakteriāls brūču skalotājs,” skaidro Apotheka farmaceite Ivanda Krastiņa.