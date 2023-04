Iesnas, kas nepāriet 7 dienās: kā atpazīt hroniskas saslimšanas priekšvēstnešus

Ja darba secifika paredz ikdienā lietot sejas masku, jutīgāki cilvēki dažkārt sūdzas par kairinošu sajūtu degunā – tādu reakciju varētu izraisīt arī kāds no maskas sastāvā esošajiem materiāliem.

Maskas var izraisīt ne tikai deguna tecēšanu. Cilvēki, kuriem ir arī kādas alerģijas izpausmes uz ādas, var novērot apsārtumu vai izsitumus ap muti. Tiesa, nevienā no šiem diviem minētajiem gadījumiem – ne tad, ja deguns sācis tecēt, izejot ārā aukstā gaisā, ne tad, ja iesnas parādās pēc ilgstoši nēsātas sejas maskas, specifiska ārstēšana nav nepieciešama, uzsver farmaceite. “Ja ir aizdomas, ka iesnas kā alerģiska reakcija rodas no ikdienā lietotās maskas, iesaku to pamainīt pret cita ražotāja maskām ar citu sastāvu un pavērot savu pašsajūtu. Iespējams situācija uzlabosies,” iesaka farmaceite.