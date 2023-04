NATO jaunos aizsardzības plānus Baltijai apstiprinās pirms Viļņas samita

"Tas ir kvalitatīvi atšķirīgs līmenis no iepriekš spēkā esošajiem un pašlaik aktivizētajiem plāniem," teica Budris.

Kā vēstīts, šonedēļ ASV laikraksts "The New York Times", atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņoja, ka, reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā un tur pastrādātajiem kara noziegumiem, NATO pieņēmusi lēmumu mainīt savu aizsardzības koncepciju, un tagad ir gatava aizstāvēt "katru collu" savas teritorijas no pirmās uzbrukuma dienas.