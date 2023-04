VIDEO ⟩ "Skatos - johaidī, soda kvīts stāv!" Vecmīlgrāvī šoferus soda par auto novietošanu uz ietves

Raidījums uzklausīja vairākus Vecmīlgrāvja iedzīvotājus, kuri autostāvvietu trūkuma dēļ spēkratus novieto uz asfaltēta laukuma pie Edžiņa gatves 9. nama. Daļa autovadītāju stāsta, ka nesen saņēmuši soda kvītis par auto atstāšanu uz šī laukuma. Gan sodītie, gan citi apkaimē dzīvojošie autovadītāji, kuri pagaidām izsprukuši no soda, stāstīja, ka šis laukums gadiem ilgi izmantots kā vieta, kur novietot automašīnas. Pēc iedzīvotāju domām, par to, ka tur drīkst atstāt spēkratus, liecina slīpās apmales, kas, viņuprāt, tādas ierīkotas, lai atvieglotu uzbraukšanu uz laukuma un nobraukšanu no tā.