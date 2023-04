Vērtēs reprezentatīvā automobiļa vērtības sliekšņa palielināšanu

Reaģējot uz automobiļu cenu sadārdzinājumu pasaulē, nevalstisko organizāciju pārstāvji, tostarp Auto asociācija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Latvijas Finanšu nozares asociācija ir lūguši pārskatīt Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteikto reprezentatīvā automobiļa slieksni. Grozījumu Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā mērķis ir palielināt noteikto reprezentatīvā automobiļa vērtības slieksni no 50 000 eiro līdz 75 000 eiro bez PVN.

Savukārt likumprojektā ietvertie pārejas noteikumi paredz, ka piedāvātās izmaiņas attiecībā uz reprezentatīvā automobiļa vērtības slieksni 75 000 eiro bez PVN apmērā ir piemērojamas attiecībā uz turpmāk iegādātajiem automobiļiem, proti, auto, kas iegādāti no 2023.gada 1.jūlija.

Likumprojekta anotācijā norādīts, ka princips, piemērojot UVTN likmi vieglajiem transportlīdzekļiem kā atsauces radītāju ņemot tikai automobiļa motora tilpumu, ir šī brīža situācijai neatbilstošs, jo, ņemot vērā iekšdedzes motoru tehnisko attīstību, ir sasniegti augstāki motora maksimālās jauda rādītāji pret to motoru tilpumu. Līdz ar to ir pamatoti pārskatīt UVTN noteikšanas principu un nodokļa likmes noteikt nevis atkarībā no transportlīdzekļa motora tilpuma, bet ņemot vērā transportlīdzekļa motora maksimālo jaudu kilovatos (kW).