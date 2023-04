Trīs vienkārši, bet svarīgi soļi matu skaistumam un veselībai

Kopšana

Matu kopšanas produktu izvēle ir atkarīga no konkrētas problēmas. Ja mati ir bojāti, tad kursa veidā lieto atbilstošu matu masku vai matu eļļu. Šos produktus klāj uz matu galiem, lai neveicinātu taukošanos pie matu saknēm. Pēc tam matus mazgā ar dziļi attīrošu šampūnu. Ar masku un eļļu lietošanu nevajadzētu pārlieku aizrauties – ja mati pārāk daudz piesātināsies, tie kļūs smagi, pieplakuši un ātrāk taukosies.

Ja ikdienā matus žāvē vai veido ar karstajiem rīkiem (fēnu, lokšķērēm, matus taisnojošo pannu u. c.), noteikti jālieto speciālais līdzeklis matu aizsardzībai pret karstumu. Kopšanas līdzekļu, kas aizsargā matus no karstuma, sastāvā ir vielas, kas aptver katru matu, veidojot ap to aizsargplēvīti, radot noturīgu aizsargslāni pret karstuma iedarbību un neļaujot matiem karstumā zaudēt dabisko mitruma līmeni un kļūt sausiem.