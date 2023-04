“H&M” un “Mugler” atzīmē sadarbību ar šovu Ņujorkā. Slavenību parāde!

Pasākuma laikā notika mūziķu Shygirl, Amaarae un Eartheater koncerts, kuri piedalījās “Mugler H&M” mūzikas videoklipā un bija tērpušies ekskluzīvos tērpos no jaunās kolekcijas. Katrs mākslinieks izpildīja vairākus savus hitus, pēc tam kopā vienojoties 90. gadu klubu klasikas "Music Sounds Better With You" jaunajā versijā - dziesmā, kas tika īpaši veidota “Mugler H&M” kolekcijas svinībām.