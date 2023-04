Latviešu valodas eksāmenu ik dienu kārto līdz 300 Krievijas pilsoņu

Nav zināms arī, cik daudz no tiem pretendentiem, kas bija reģistrējušies pārbaudei, nav ieradušies. VISC skaidroja, ka tas būs zināms pēc pārbaužu posma beigām. Ja eksāmena kārtotājs nav ieradies noteiktajā dienā attaisnojošo iemeslu dēļ, viņam tiek piešķirts cits eksāmena norises datums.

Pastāvot bažām, ka valsts iestādes nespēs apkalpot visus pieteikumus valsts valodas zināšanu pārbaužu veikšanai un uzturēšanās atļauju pagarināšanai, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) februāra sākumā piedāvāja mīkstināt Krievijas pilsoņu uzturēšanās nosacījumus Latvijā un atteikties no 1.septembra termiņa, līdz kuram uzturēšanās atļauju īpašniekiem obligāti jāapliecina latviešu valodas zināšanas, tā vietā rosinot procesu veikt pakāpeniski vairāku gadu laikā, valodas zināšanu apliecinājumus prasot uzrādīt tikai tad, kad konkrētai personai beidzas uzturēšanās atļaujas termiņš. Nacionālās apvienības iebildumu dēļ no šīs ieceres gan atteicās.