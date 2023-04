Sankcijām pakļautā Krievijas minerālmēslojumu krava no Rīgas izvesta uz Keniju

Latvija nolēmusi ļaut ANO sankcionētā uzņēmuma minerālmēslus no Rīgas aizvākt ar noteikumu, ka Mazepina firma no tā negūs nekādu finansiālu labumu, iepriekš vēstīja raidījums "Nekā personīga".

Prezidenta kancelejā apstiprināja, ka Egils Levits oktobra sākumā ir saņēmis ANO ģenerālsekretāra oficiālu vēstuli ar aicinājumu Latvijai atbalstīt mūsu valsts teritorijā esošo Krievijas izcelsmes ES sankcijām pakļautiem uzņēmumiem piederošo minerālmēslu ziedošanu Āfrikas un Latīņamerikas valstīm. Šāds akcepts esot dots, un par to lemts valdības sēdes slēgtajā daļā. Taču Latvijas iestāžu sadarbība ar sankcionētiem uzņēmumiem vai personām nav iespējama, to varot darīt tikai ANO.

Līdz ar to Mazepina uzņēmumu minerālmēsli tiks pārņemti kā ziedojums. Tālāk kravas ar Latvijas saskaņojumu tiks nodotas kādai no Āfrikas vai Latīņamerikas valstīm. Valsts pagaidām nav izvēlēta, jo minerālmēslu kvalitāti šobrīd pārbauda Pasaules pārtikas programmas inspektori un pārliecinās par to derīgumu, vēstīja raidījums.