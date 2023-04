Aptauja: fiziku pēc 9. klases izvēlas apgūt vien puse skolēnu

Neraugoties uz izpratni par eksakto zinātņu nozīmi tālākajā dzīvē un profesijā, pēc 9. klases to labprātīgi izvēlas apgūt vien puse skolēnu. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka 72% uzskata, ka eksaktās zinātnes, tostarp fizika, ir sarežģīti mācību priekšmeti – visvairāk šim apgalvojumam piekrīt tieši Rīgas skolēni (80%). Interesants ir fakts, ka 14 gadu vecumā fizika šķiet sarežģīta mazāk nekā pusei skolēnu, bet jau no 15 gadiem šo priekšmetu par sarežģītu uzskata teju divas trešdaļas jauniešu. 43% aptaujāto (pērn 47%) domā, ka fizika ir garlaicīga, savukārt 39% domā, ka to nav vērts apgūt, jo neplāno ar šo jomu saistīt savu nākotni.