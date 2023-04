FOTO ⟩ Jaudīgākie un skaļākie spēkrati izstādē "Auto 2023" Ķīpsalā. Ko būs iespējams apskatīt?

"Mercedes-AMG GT R" aprīkots ar četrlitru V8 biturbo dzinēju, kas attīsta 585 zirgspēku jaudu. No vietas līdz 100 km/h sportiskā kupeja paātrinās 3,6 sekundēs un maksimāli sasniedz 318 km/h.

"Karma Revero" ir amerikāņu luksusa sportiskais sedans, kas tika ražots periodā no 2016. līdz 2020. gadam. Tas apvieno benzīna dzinēju un elektromotoru. Atkarībā no versijas hibrīda agregāts kopumā attīsta 409 vai 540 zirgspēku jaudu, ļaujot līdz 100 km/h paātrināties mazāk nekā piecās sekundēs. ASV tirgū tāds auto maksāja no 130 tūkstošiem dolāru. Tomēr arī šis projekts piedzīvoja finansiālu neveiksmi un kopumā tika izgatavoti tikai nepilni trīs tūkstoši "Karma Revero" eksemplāru, tāpēc redzēt tādu klātienē ir diezgan ekskluzīva iespēja.