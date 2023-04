Metaverss nāk virsū ar joni. Vai nākotnē mēs iepazīsimies virtuālajā realitātē?

Filmu veidotāja Džo Hantinga videokamera lēnām virzās pa telpu, kas pilna ar kiberpanciskā stilā tērptiem multfilmu tēliem, kas savā starpā sarunājas, flirtē vai vienkārši mēmi stāv vienatnē. Daudzi stāvi ir sastinguši, viens pat guļ zemē. Ir pandēmijas laiks. Mājsēde, karantīna, distancēšanās. Vispār atceries? Varena ballīte, tomēr tā notiek pavisam citā realitātē. Virtuālajā realitātē jeb metaversā. Kas tas tāds? Atbilde rodama visai īpatnējā dokumentālajā filmā “Mēs satikāmies virtuālajā realitātē” (We Met in Virtual Reality, 2022), kas skatāma LMT Viedtelevīzijā. Filmā atklāta pasaule, kurā satiekas un attiecības veido cilvēki, tā sakot, no attāluma un ne gluži savā ādā. Jā, cilvēki ar virtuālās realitātes brillēm uz acīm, kas dubultu dzīvi bauda jau gadiem.