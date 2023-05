Vieni vitamīni – ūdenī šķīstoši, citi – taukos: kā tos atšķirt un pareizi lietot

Tā kā C vitamīna iespējamie blakusefekti var būt caureja un kuņģa kairinājums, to vislabāk lietot pēc ēdienreizes vai kopā ar maltīti.

Lai labāk uzsūktos dzelzs, nepieciešama skāba vide, tādēļ to var lietot kopā ar C vitamīnu, arī kopā ar skābu sulu. Rīta kafija tieši neietekmē vitamīnu vai mikroelementu uzsūkšanos, taču spēj paātrināti izvadīt tos no organisma, jo tai piemīt diurētisks efekts, skaidro Laila Zālīte.