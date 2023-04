Kā atmest smēķēšanu? Ceļvedis pīpmanim

· Smēķēšana prasa laiku, kas citādi varētu tikt pavadīts strādājot, veltot to ģimenei, hobijiem un citām aktivitātēm.

Kad sasniedz punktu, kad kaitīgā ietekme ir lielāka nekā ieguvums (pacilātība, enerģijas pieplūdums) no smēķēšanas, un nākas atzīst nikotīna kontroli pār ikdienas dzīvi (neuzsmēķējot nevari turpināt darbu, nespēj savaldīt emocijas), esi sasniedzis punktu, kurā vajadzētu uzsākt atmešanu. Taču lēmums par to ir jāpieņem apzināti un nelokāmi. Iespējams, ka iepriekš esi mēģinājis atmest, piemēram, darot to pēc kāda tuvinieka lūguma, un tas nav izdevies. Tātad – vajadzīga cita motivācija un cits plāns.