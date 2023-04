Kurām horoskopa zīmēm šonedēļ jāveicas loterijā?

Krietnajam darba darītājam jāstrādā no ausmas līdz rietam un varbūt arī tad, kad citi jau devušies atpūsties. Iespējams, tevi lūgs uzņemties kādus papildus pienākumus, vai, ja esi vadītājs, tad vajadzēs labot darbinieku kļūdas vai pabeigt viņu iesākto. Jo... jo pašam šķitīs, ka zini un vari visu par visiem labāk. Brīvdienās būsi noilgojies pēc sabiedriskām aktivitātēm un pasākumiem. Vajag satikties ar draugiem, pasēdēt krodziņā, apmeklēt klubu vai koncertu. Apkārt virmojošā pavasarīgā enerģija uzlādēs arī tevi. Un sirds pukstēs straujāk brīnuma gaidās.

Atradīsies dažādu notikumu epicentrā, un tas tev ļoti patiks. Kāds jautās padomu, kāds piedāvās sadarbību, kāds izteiks komplimentus, kāds... jā, kāds gribēs arī pastrīdēties. Senie latvieši teica, ka strīdos dzimstot patiesība, un viņiem bija taisnība. Tikai jābūt gatavam pieņemt atšķirīgu viedokli. Brīvās dienas labprāt pavadīsi mājās, nesteidzīgi rosoties savā saimniecībā vai dodoties izbraucienā vai nelielā ceļojumā. Ja tev ir bērni, izrunājies no sirds un uzklausi viņu domas. No viedokļu apmaiņas arī tu gūsi ko vērtīgu – jaunu skatu uz it kā zināmām situācijām.