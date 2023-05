Video ⟩ Ar narkotikām saistītos noziegumus reģistrē aizvien retāk, bet pārdozējušo - arvien vairāk

Slimību profilakses un kontroles centram vēl nav apkopotu datu par pagājušo gadu, taču dati par iepriekšējiem liecina, ka 2019. gadā no narkotiku pārdozēšanas miruši 12 cilvēki, 2020. gadā teju uz pusi vairāk – 21 cilvēks un 2021. gadā no pārdozēšanas miruši 17 cilvēki.

Cēsinieks Jānis Skrastiņš divdesmit gadus bija alkohola un narkotiku atkarību varā. Sācis lietot pusaudža gados, un tikai tagad, pēdējos piecus gadus dzīvo atturībā. Atteikties no vielām mēģinājis vairākkārt.

“Es pats esmu piedzīvojis klīniskās nāves, pārdozēšanas, pašnāvības mēģinājumu, man ir apstājusies sirds - vienreiz mans tēvs izglāba mani, principā. Man ir nomiruši cilvēki blakām, kurus esmu mēģinājis atdzīvināt - šīs visas lietas, lai cik arī dīvaini neizklausītos, viņas mani neapstādināja. Mani apstādināja nogurums no dzīves, no šīs dzīves, es biju pārguris kaut ko mēģināt visu laiku saglābt ar savām metodēm, un es vairs nezināju, bija kaut kādā veidā jāpadodas. Un es sāku lūgt palīdzību,” stāsta Skrastiņš.

Tagad jau pāris gadu viņš mēģina palīdzēt citiem - braukā pa skolām, lai stāstītu par atkarībām un to profilaksi, un arī palīdz nostāties uz kājām tiem, kuri vēlas tikt vaļā no atkarībām. Procesam gan nepalīdz plašā narkotiku pieejamība. Tās tagad var pasūtīt un saņemt, teju neizejot no mājas.