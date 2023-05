Aldara parku turpmāk dēvēs par Dauderu parku

Muzejs informē, ka viena no muzeja struktūrvienībām ir Dauderu nodaļa, kas izvietota 1897.gada uzceltajā alusdarītavas īpašnieka Ādolfa fon Bingnera savrupnamā.

Informācijā deputātiem norādīts, ka parka teritorija izveidojusies pagājušā gadsimta 60. līdz 80. gados, atdalot to no alusdarītavas "Aldaris" kompleksa un padarot to publisku līdz ar Rīgas 28.vidusskolas uzcelšanu Gaujienas ielā.