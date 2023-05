Mobilā interneta patēriņš pērn pieaudzis gandrīz par piektdaļu

Pērn no visiem fiksētā interneta pieslēgumiem, optisko interneta pieslēgumu skaits Latvijā veidoja 76%. No kopējā pieslēguma skaita mājsaimniecību segmentā optisko interneta pieslēgumu izmantojuši 71% mājsaimniecību. Pērn par 2,4% palielinājies to interneta pieslēgumu skaits, kam nodrošināts pieslēguma ātrums virs 100 megabitiem sekundē. Vienlaikus 38% no visiem interneta pieslēgumiem nodrošināts pieslēguma ātrums virs 300 megabitiem sekundē.