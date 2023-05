Košais pavasara ziedu festivāls Pakrojas muižā

Festivāla laikā muižā būs iespēja aizceļot pagātnē un piedzīvot īstu XIX gs. muižas dzīvi: darbosies amatnieku darbnīcas, ziedu restorāni, notiks ziediem veltītas ekskursijas, alus darītavā brūvēs alu, bet spirta rūpnīcā destilēs pasaulē godalgotas garšas. Parfimērs gatavos smaržīgākās eļļas no pirmajiem ziediem, dāmas varēs ietērpties antīkās kleitās, ripos karietes, muižas mehāniķi brauks ar barona kolekcijas automašīnām.

Pakrojas muiža atrodas pavisam netālu no Bauskas un Jelgavas un vien divu stundu braucienā no Rīgas. Tā ir ne tikai Lietuvā lielākā muižas saimniecība, bet arī viena no 18 pievilcīgākajām kultūras tūrisma vietām Eiropā, kas ir ieguvusi Lietuvas „Gada tūrisma objekta 2018, 2019, 2021, 2022“ titulu. Šeit ik gadu notiek unikāli ziedu un gaismu festivāli, kā arī tiek piedāvāta plaša izklaides programma visai ģimenei. Vairāk par festivālu: www.pakrojasmuiza.lv