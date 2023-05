Peldkostīma krāsa var glābt dzīvību: drošākā – neona oranža, nedrošākā – sarkana

Saskaņā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) datiem, pagājušajā gadā no ūdenstilpēm tika izcelti 94 bojāgājušie, no tiem 48 aktīvajā peldsezonas periodā no 15. maija līdz 15. septembrim. Arī šogad statistika ir skarba – gada pirmajos mēnešos noslīkušo skaits ir jau 40, bet aktīvās peldsezonas sākums vēl tikai priekšā.