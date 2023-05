Mātes diena Rīgas Zoodārzā

Lai gan lībiešu teika vēsta, ka zilās govis iznākušas no jūras, pastāv dažādas hipotēzes par to rašanos, piemēram, ka tās izcēlušās no vietējās zilganās krāsas tauru pasugas, kas savvaļā ganījās piejūras pļavās pirms vairāk nekā 2000 gadu. Vēsturiski zilās govis tika audzētas piejūras ciematos un ir pazīstamas ar savu pieticību barības izvēlē, tomēr no tām iegūst gan mazāk piena, gan mazāk gaļas nekā no citām šķirnēm. Šī iemesla dēļ tās vēl pirms dažiem gadu desmitiem bija teju izzudušas, jo to audzēšana nebija komerciāli izdevīga. Šobrīd palikušas ap 600–700 Latvijas zilās govis, no tām viena Rīgas Zoodārzā un 21 – filiālē “Cīruļi”.