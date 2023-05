Mammas Latvijā grib būt Mērijas Popinsas jeb 96% mammu jūtas pārstrādājušās

“Mani ļoti pārsteidza mammu atbildes uz jautājumu: vai tu esi apmierināta ar savu ārējo izskatu? Tikai 10 % mammu uz šo jautājumu atbild ar pārliecinošu jā. Turpretī ar pārliecinošu nē atbild pat 54 %! Šie rādītāji ir skumīgi,” saka Inga Akmentiņa-Smildziņa. “Iespējams, tas skaidrojams tieši ar to, ka mammām ir augstas prasības pret sevi un šo prasību izpildīšanai vienkārši nepietiek laika. Vidēji mammām dienā laiks sev ir no 15 minūtēm līdz vienai stundai, un tas ir par maz; konkrētāk – laika līdz vienai stundai dienā ir tikai 69 % mammu. Turklāt ne viena vien mamma skaidro, ka citkārt laika sev nav vispār – vien zobu izmazgāšanai no rīta un vakarā īsai dušai.”