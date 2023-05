Par Valkas mēra atlaišanu dome lems nākamnedēļ

Iesnieguma iniciators ir deputāts Viesturs Zariņš (JV/LZS), un to bez viņa parakstījuši vēl septiņi pašvaldības deputāti. Kopumā Valkas novada domē ir 15 deputāti - astoņi tika ievēlēti no Vidzemes partijas un "Latvijas attīstībai" (LA) apvienotā saraksta, pieci - no "Jaunās vienotības" un Latvijas Zemnieku savienības apvienotā saraksta, bet divi - no Nacionālās apvienības.