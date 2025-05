Jēkabpilieši vēlas otru tiltu pār Daugavu, bet naudas tam pagaidām nav

Domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks, kurš vēlēšanās startē no "Platforma 21" saraksta, atzina, ka jautājumam par tiltu ir divas puses. No vienas puses otrs tilts garantētu drošību un operatīvo dienestu mobilitāti, ja uz viena no tiltiem kaut kas atgadās - remonts, avārija -, samazinātu satiksmes plūsmu starp tiltiem.