Vai pusaudzi Imantā piekāva tautības dēļ?

Otrkārt, nav nekāda pamata apgalvot, ka pusaudzim uzbrukuši tikai latvieši vai ka tas noticis etniska rakstura konflikta dēļ. To, ka tāds iemesla nebija, medijos uzsvēra gan Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks, gan sieviete, kuras dzīvoklī ieskrēja jaunieši.

Ruks LTV raidījumā Rīta Panorāma sacīja : “Tāpat paziņojumi no vienas vai otras puses, ka tas [konflikts] ir starp etniskām grupām – krievi pret latviešiem vai latvieši pret krieviem. Pilnīgi informācija nav apstiprināta un absolūti neatbilst patiesībai, vērtējot šos jauniešus pēc viņu etniskās izcelsmes.” Policija ziņoja, ka ir apzinājusi visus konfliktā iesaistītos pusaudžus. To, ka konlikts nebija etniskas dabas, VP Re:Check apliecināja arī 9. maija vakarā.

Re:Check 9. maija vakarā sazinājās arī ar cietušā zēna vecākiem, jautājot arī viņiem, vai zēnam uzbruka tautības dēļ un vai uzbrucēji bija tikai latvieši. Viņi solīja sniegt atbildi, taču līdz raksta publicēšanai vēl nebija to izdarījuši. Zēna ģimenes locekļi par notikušo ir runājuši ar žurnālistiem un sociālajos medijos. Zēna tēvs intervijā TVNET detalizēti atstāstījis uzbrukuma dienas notikumus un abu jauniešu grupu konflikta aizsākumu. Pēc viņa teiktā, dienu pirms uzbrukuma solījumi izrēķināties bija vērsti pretējā virzienā, proti, kāds zēns no dēla kompānijas piedraudējis vienam no tiem, kas vēlāk uzbrukuši. Ne šajā intervijā, ne citur vismaz līdz 9. maija vakaram ģimene nav paudusi, ka konflikts bijis etniska rakstura. Šāda versija netika apspriesta arī Imantas iedzīvotāju grupā Facebook, kur par notikušo izvērstas plašas diskusijas.