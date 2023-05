"airBaltic" sāks lidojumus no Rīgas uz Erevānu un Belgradu

Kopumā šogad vasaras sezonā no Rīgas, Tallinas, Viļņas un Tamperes piedāvā lidojumus uz kopumā 20 jauniem galamērķiem.

No šodienas pa diviem lidojumiem nedēļā tiks piedāvāts no Rīgas uz Erevānu un Belgradu.

Tāpat šajā vasaras sezonā tiek piedāvāti lidojumi no Rīgas uz Stambulu, Hannoveri, Bukaresti, Portu, Burkasu, Bilbao un Tivatu. Savukārt no 17.maija tiks piedāvāti divi lidojumi nedēļā maršrutā Rīga-Baku.

No Tallinas "airBaltic" šajā vasaras sezonā piedāvā lidojumus uz Splitu, Rodu, Dubrovniku un Irakliju, no Viļņas uz Malagu, Palmu de Maljorku, Nicu un Irakliju. Savukārt no Tamperes uz Nicu un Milānu.