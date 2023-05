Skolēns no Latvijas Starptautiskajā filozofijas olimpiādē saņēmis atzinību

No 11.maija līdz 15.maijam Latvijas skolēnu komanda - Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks Alberts Roze un Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece Amēlija Čeiča - piedalījās IPO, kura šogad notika Grieķijas pilsētā Olimpijā.

Olimpiādē piedalījās ap 100 skolēnu no 49 dalībvalstīm. Skolēnu uzdevums bija uzrakstīt eseju angļu, franču, spāņu vai vācu valodā, izmantojot vienu no četriem piedāvātajiem filozofu citātiem un to analizējot ar citātu saistītu filozofisku problēmu. Kā palīglīdzekli skolēni varēja izmantot vārdnīcu.