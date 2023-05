Krievijas armiju apgādā 25 Eiropas uzņēmumi, izpētījuši žurnālisti

"The Insider" atzīmēja, ka viens no šādiem darbuzņēmējiem ir Maskavā bāzētais "Stan", kas izstrādā mūsdienīgus darbgaldus un ir daļa no Krievijas aizsardzības konglomerāta "Rosteh". Korporācijai "Rosteh" ir noteiktas sankcijas, bet "Stan", kas izvairījies no sankcijām, pērnā gada jūlijā saņēmusi tehnisko aprīkojumu no Vācijas uzņēmuma "Vansped Logistics".