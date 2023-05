Saeima neizskata "Apvienotā saraksta" ierosināto likumprojekta vardarbības novēršanai izstrādi

Deputāte Linda Matisone (AS) atzīmēja, ka AS šo lēmumprojektu sagatavojusi, ņemot vērā pēdējos "dramatiskos gadījumus" Latvijā. AS aicina nekavējoties risināt pieaugošās vardarbības tendences, kas tostarp apdraud no Satversmes un starptautiskā cilvēktiesību pamatdokumenta - ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas - izrietošo visu Latvijas līdzcilvēku cilvēktiesību aizsardzību pret vardarbības izpausmēm, atzīmēja politiķe.