"Slinkā" dārznieka labākais palīgs — laistīšanas sistēma: kā to ierīkot soli pa solim

Savukārt, izmantojot sūkni ar ražību 6000 l/min, kurš uzsūc ūdeni no 2 metru dziļuma no akas vai spices, 20 metru garuma šļūtenēm būs šāda ražība:

Ar šļūteni vien nepietiks

Lai šļūteni pieslēgtu pie krāna, ir nepieciešams atbilstošs savienojums. To iegādājoties, jābūt skaidrībai vismaz par vītņu saderību, jo tās var atšķirties. Praktisks ir leņķveida pieslēgs ar grozāmu savienotāju, kas novērš šļūtenes samezglošanos vai savīšanos, to uztinot arī uz ratiņu spoles. Krāniem bez vītnes ir paredzēts apaļās formas pieslēgs, ko piestiprina bez instrumentu palīdzības. Ir arī adapteri, kas ļauj sistēmu savienot ar virtuves krānu neatkarīgi no tā, vai tam ir iekšējā vai ārējā vītne, vai arī pieslēgt to pie krāna aeratora galviņas.