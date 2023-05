EP vēlēšanās tomēr varēs balsot jebkurā iecirknī

Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS) un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) ir konceptuāli vienojušies par risinājumu, kas ļaus nodrošināt iespēju Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās balsot jebkurā iecirknī pēc izvēles, pēc koalīcijas partiju sanāksmes pirmdien žurnālistiem paziņoja Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns (AS) un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).